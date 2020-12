Ožgani v eksploziji še čakajo epilog

Nevarnost se je skrivala v jaških. FOTO: Boštjan Fon

Napaka pri gradnji

Šlo je za neskladno gradnjo, saj odseka ni bilo v načrtih projekta za izdajo gradbenega dovoljenja.

Direkorica Domplana Vera Zevnik FOTO: Arhiv

Po domače

4

otroci in dva delavca so utrpeli ožganine.

Ali so načrti sploh odražali dejansko stanje napeljave? FOTO: Boštjan Fon

Ovadba je bila podana zoper eno fizično in eno pravno osebo.

Bil je torek, tretji dan decembra lani. V Britofu pri Kranju in v sosednjih Predosljah so brneli delovni stroji na cestah in pločnikih, polagali so se vodi v zemljo. Sredi delovnega dne pa je sredi naselja, ki je od Kranja oddaljeno za nekaj minut vožnje, glasno počilo. Odjeknila je eksplozija plina v jaških pod cestiščem. Poškodovanih je bilo šest oseb, med njimi kar štirje otroci, ki so se vračali iz šole.Gradnja lokalnega plinovodnega omrežja po naselju je potekala že dlje, domačini pa so dan po eksploziji povedali, da se je vonj po plinu v kraju pojavil že večkrat, predvsem oktobra, ko naj bi bila napeljava testno dana v uporabo. Stanje tik po eksploziji je bilo resno, saj so morali pristojni iz osrednjega območja evakuirati prebivalce. Dogajanje je dobilo dramatičen zagon dobri dve uri po eksploziji, ko so merilniki plina zaznali višjo koncentracijo v jaških še na drugi lokaciji. Pripravljala se je evakuacija širšega območja, a je zračenje jaškov, na nekaterih mestih tudi s posebnimi strojnimi gasilskimi prezračevalniki, do večera znižalo stopnjo ogroženosti.Pod okriljem podjetja Domplan je potekala gradnja plinovodnega omrežja skupaj s projektom Gorki2 – odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Direktoricaje kmalu po eksploziji zatrjevala, da je bil plinovod med gradnjo in tudi ob zasutju brezhiben. Dva meseca prej je bil tlačno preizkušen z mešanico zraka in odoranta (to je poseben vonj, ki ga dodajajo zemeljskemu plinu, ki nima vonja) in ugotovili so, da plin na nekem mestu res uhaja, ter napako sanirali. Toda kako je plin zašel v vodovodni jašek, vanj sta se napotila delavca in bila čez čas žrtvi eksplozije, saj ga tam enostavno ne bi smelo biti? Podjetje Domplan, po njihovem, ni bilo krivo za dogodek.Že februarja je energetski inšpektor po opravljenem nadzoru v investitorju Domplanu in obeh izvajalcih, družbah Pirc gradnje in IMP, ugotovil nepravilnosti. V plinovodu, ki uradno še ni bil prevzet, ne bi smelo biti plina. »Domplan, ki je bil investitor in nadzornik gradnje hkrati, je dovolil zaplinjanje plinovoda, da bi preverili njegovo tesnost, tudi če ni imel za to uporabnega dovoljenja,« je ugotovil inšpektor. Po nadzoru ni izrekel ukrepov, saj je bil s tehničnega vidika plinovod zgrajen po predpisih. Med gradnjo sta bila plinovod in njegova tesnost ustrezno preizkušena, poškodba se je zgodila pri naknadnem posegu.Toda kriminalistična preiskava je že po par dneh odkrila, da se je pri gradnji plinskega omrežja zgodila napaka. Pod površjem sopreiskovalci našli poškodovan del plinske napeljave, ki je bil zavarovan in analiziran. Med preiskavo so možje v modrem ugotovili, da je podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja neodvrnitve nevarnosti. Ob tem pa so dodajali, da ovadbi ne bosta uperjeni proti delavcema, ki sta izvajala dela v jašku, saj sta imela upravičen razlog za zadrževanje na tem mestu. »Kaznivega dejanja so osumljeni pravna oseba in zaposleni v tej organizaciji. Kriminalisti so sum utemeljili s tem, da ni bila odvrnjena nevarnost, ki je nastala s kombinacijo poškodbe na plinski napeljavi zaradi gradbenih del, prisotnosti zemeljskega plina v plinskem omrežju in zemljini ter z neizvedbo varnostnih ukrepov pri sanaciji poškodbe. Promet je namreč tam kljub vsem omenjenim dejstvom potekal nemoteno vse do trenutka, ko je v vodovodnem jašku zaradi človeškega faktorja eksplodiral nakopičeni zemeljski plin,« so pojasnjevali maja letos, pol leta po eksploziji.Glede na navedbe naj bi bilo torej ovadeno podjetje, toda ne Domplan. Za nesrečo naj bi bil kriv izvajalec del, gradbeno podjetje IMP Promont. Vendar se je med kriminalistično preiskavo odkrilo še nekaj. Plinovod, iz katerega je uhajal plin v vodovodni jašek in je zaradi tega odjeknila eksplozija, ni bil zgrajen po načrtih. Šlo je za neskladno gradnjo, saj odseka ni bilo v načrtih projekta za izdajo gradbenega dovoljenja. Dela so bila torej opravljena ''po domače'' oziroma ''glede na potrebe'', za kar pa je vsekakor odgovorno podjetje Domplan.Minilo je leto dni od eksplozije, kjer so jo otroci in dva delavca k sreči odnesli le z opeklinami in nekaj drugimi poškodbami. Okrožno državno tožilstvo v Kranju smo med drugim povprašali, proti komu je bila sprejeta ovadba in v kakšni fazi je trenutno ter še nekaj drugih podrobnosti. Prejeli smo odgovor: »V zvezi z vašimi vprašanji vam sporočamo, da potrjujemo prejem kazenske ovadbe v primeru lanske eksplozije plina v naselju Britof pri Kranju. Ovadba je bila podana zoper eno fizično in eno pravno osebo, drugih podatkov pa vam glede na predkazensko fazo postopka zaradi varstva osebnih podatkov in domneve nedolžnosti ne moremo posredovati.«