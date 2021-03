Ožgani so poskakali skozi okno

V vasi Ševnica v občina Mirna si je družina Leona Urbančiča uredila dom. Kupili so hišo, v katero so v minulih letih precej vložili. Minulo soboto sta minili točno dve leti, odkar so se vselili. Leon je imel ravno 36 let, lepšega darila ne bi mogel dobiti, kot pa da je skupaj s svojimi najdražjimi na svojem. Dve leti za tem pa se je njihovo mansardno stanovanje spremenilo v pekel in le budni ženi in mamici se imajo zahvaliti, da so danes živi in zdravi! Hiša v primežu požara FOTO: PGD Selo pri Mirni »Bilo je zelo na hitro. Do pol dveh zjutraj sem bil še pokonci. Preden sem legel, sem pre...