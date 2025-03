Ovadili nasilne sorodnike poslanke Hotove

Tri člane družine podpredsednice državnega zbora in vladne stranke, poslanke ter piranske občinske svetnice Meire Hot so policisti ovadili zaradi nasilništva. Po naših neuradnih informacijah strica Vejsila Hota ter oba brata, Tita in Marka Hota. »Piranski policisti so 28. decembra 2024 obravnavali dve kaznivi dejanji: kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe, kjer sta bila identificirana en osumljenec in en oškodovanec, ter kaznivo dejanje nasilništva, kjer so identificirali tri osumljence in tri oškodovance. Konec januarja 2025 so kazenske ovadbe poslali na koprsko okrožno tožilstvo,« so nam b...