Ovadili direktorico Kosovelovega doma. Jordanova očitke zavrača, na potezi je policija

V Kosovelovem domu Sežana vre zaradi nezadovoljstva z delovanjem direktorice zavoda Katje Jordan. Svet zavoda ji očita kršenje zakonodaje, neupravičeno porabo javnih sredstev in zanemarjanje dolžnosti. Ustanoviteljici zavoda – Občini Sežana – pa očita neodzivnost in neukrepanje. Direktorica je po naših zanesljivih podatkih ovadena policiji. Svet zavoda naj bi občino že dlje obveščal o domnevnih kršitvah in težavah pri vodenju Kosovelovega doma, a konkretnih ukrepov, kot navajajo, ni bilo. Kosovelov dom Sežana pretresajo notranji spori. Glavni očitki so povezani z nepravilnostmi pri zaposlov...