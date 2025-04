Ovadbe zaradi afere Litijska! Ve se, kdo je pod kriminalistično lupo

Podjetnik Sebastjan Vežnaver, nekdanji generalni sekretar na pravosodnem ministrstvu Uroš Gojkovič in nekdanji vodja službe za nepremičnine in investicije na ministrstvu Simon Starček so po naših podatkih tri fizične osebe, ki so jih preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) ovadili Specializiranemu državnemu tožilstvu zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (oziroma pomoči) zaradi nakupa razvpite sodne stavbe na Litijski cesti. Direktor NPU Darko Muženič, ki je včeraj stopil pred predstavnike medijev, o imenih seveda ni hotel govoriti, je pa potrdil, da sta...