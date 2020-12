Otroški voziček so ji polili s kislino, vanj nastavili risalne žebljičke

Objava. FOTO: Facebook

Na PP Maribor II so včeraj prijeli dve prijavi poškodovanja otroških vozičkov na istem naslovu: na Borštnikovi ulici v Mariboru. Nekdo je namreč voziček, ki je bil parkiran ob vhodu bloka, polil s kislino.Že 20. novembra pa so policisti prejeli obvestilo, da so v otroškem vozičku na tem naslovu našli tudi risalne žebljičke. O tem se je na facebooku že razpisala tudi lastnica vozička. Ta sumi, da je za to kriva soseda, ki jo moti, da voziček pušča pri vhodu.Policisti še zbirajo obvestila in pozivajo vse, ki so bili morebiti na tem naslovu oškodovani zaradi poškodovanja svojega imetja ali s kakšnim drugim nevarnim dejanjem, da se jim javijo na telefon 02 429 2600, lahko pa pokličejo tudi na intervencijsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.