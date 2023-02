Otroka s smučišča odpeljal helikopter

Kranjski policisti so v petek okoli 10.30 obravnavali padec 79-letnega moškega med smučanjem. Pomoč na kraju so mu nudili reševalci na smučišču in nadzorniki. Po podatkih s katerimi razpolagamo je bil lahko telesno poškodovan. Policisti bodo po zbranih obvestilih dogodek ustrezno zadokumentirali.

Kranjskogorski policisti pa so v petek okoli 12.20 obravnavali padec otroka med smučanjem. Pomoč na kraju so mu nudili reševalci na smučišču in nadzorniki. S kraja je bil v zdravstveno ustanovo odpeljan s helikopterjem slovenske policije. Po podatkih je smučal izven urejenega smučišča in je bil lahko telesno poškodovan. Policisti še zbirajo obvestila in vodijo postopek.