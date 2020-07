Otroka pred starši odnesla Soča, dve uri kasneje našli truplo (FOTO)

Opozorila na območju Kajak centra. FOTO: PU Nova Gorica

Opremljeno z opozorilnimi tablami

Kopalno območje Soče pri Solkanu. FOTO: PU Nova Gorica

V torek popoldne je bilo. Policija danes razkriva podrobnosti tragedije.Pri reki Soči v Solkanu na območju kopalnih voda pri Kajak centru se je kopala družina petih oseb, med katerimi so bili trije otroci. Družina se je kopala nad starim jezom, kjer je voda dokaj mirna, brez brzic, vendar tekoča. Med kopanjem je vodostaj reke Soče nenadoma narasel. Rečni tok je začel otroka, ki je plaval v spremstvu odrasle osebe, odnašati v smeri rečnih brzic oziroma kajakaške proge. Eden od odraslih v družini je zaplaval za njim, vendar ga ni mogel dohiteti, zato je tok otroka potegnil na kajakaško progo in ga odnesel čez progo v smeri Italije.Klicem na pomoč sta se odzvala dva mlada kopalca, ki sta bila ob kajak progi, in skočila za njim, a ga tudi onadva nista mogla dohiteti.OKC PU Nova Gorica je bil ob 16.36 obveščen o nesreči. V iskanje in reševanje so se takoj vključili kajakaši kajakaškega centra, ki so s kajaki začeli iskati otroka po strugi in na obrežju reke Soče pod kajakaškim centrom v smeri Italije. V iskanje in reševanje so se vključili štirje gasilci Gasilske enote Nova Gorica in štirje člani Podvodne reševalne službe Slovenije – PRS Nova Gorica.Ob 18.10 je bil otrok najden v strugi reke Soče pod gladino. Našel ga je član Podvodne reševalne službe Slovenije – PRS Nova Gorica. Ko so reševalci ob 18.20 truplo potegnili iz vode, ga je nemudoma začela oživljati ekipa nujne medicinske pomoči Nova Gorica, vendar neuspešno. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, ki bo opravljena na ISM v Ljubljani.O nesreči sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka iz Nove Gorice, ki sta ogled kraja nesreče prepustili policiji.Opravljen je bil ogled kraja, pri katerem se je ugotavljalo tudi, ali so vstopna mesta v reko Sočo označena z opozorilnimi tablami oziroma ali je tam uradno kopališče. Pri ogledu je bilo ugotovljeno, da se na območju kajakaškega centra nahaja Kopalno območje Soča pri Solkanu. V tem delu območja je plaval otrok, ko ga je odnesel rečni tok. Na celotnem kopalnem območju je postavljenih več opozorilnih tabel z napisi: Nevarnost utopitve, Nevarnost nenadnega dviga gladine vode, Kopanje na lastno odgovornost in Kopalno območje brez reševalca iz vode. Na kopalnem območju se lahko zaradi uravnavanja pretokov hidroelektrarn pojavijo nenadni dvigi gladine in močni tokovi reke Soče, zato je potrebna dodatna previdnost kopalcev.Policisti in kriminalisti PU Nova Gorica nadaljujejo zbiranje obvestil o nesreči. O ugotovitvah preiskave bodo obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.