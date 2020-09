Otroka pred domačim pragom zbil tovornjak

S celjske policijske uprave poročajo o izjemno hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v torek nekaj čez četrto uro popoldne v Preboldu in v kateri je bil hudo poškodovan mladoletni kolesar.



Z dovoza stanovanjske hiše je zapeljal na prednostno cesto ravno v trenutku, ko je iz Latkove vasi pripeljala 27-letna voznica tovornega vozila. Ta trčenja ni mogla preprečiti. Deček je po trčenju padel na levi rob vozišča, voznica pa je prevozila njegovo kolo. Hudo poškodovanega dečka so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Zaradi ogleda kraja prometne nesreče, ki sta ga prevzela preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka, ter zaradi odvoza udeleženega tovornega vozila je bila cesta za ves promet zaprta dobri dve uri in pol.



Ob tem na policiji starše in skrbnike znova opozarjajo, naj bodo pozorni na otroke, ki kolesarijo, rolajo ali se igrajo na domačih dvoriščih v bližini cest. »Prometne nesreče, ko se otroci nenadoma zapeljejo na cesto, stečejo za žogo ali v žaru igre stopijo na vozišče, so pogoste. Posledice pa običajno zelo hude,« opozarjajo.



Na območju policijske postaje Žalec so v torek obravnavali še eno hudo prometno nesrečo. Zgodila se je na parkirišču trgovine v Latkovi vasi, ko je 25-letni voznik tovornega vozila pri vzvratni vožnji na dovozno cesto parkirišča trgovine trčil v 64-letno kolesarko, ki je pravilno vozila. Ženska se je hudo poškodovala.



Zvečer, malo po 20. uri, pa se je v prometni nesreči na uvozu na avtocesto Maribor–Šentilj zunaj naselja Zrkovci hudo poškodoval 56-letni pešec. Na prehodu za pešce je prečkal vozišče uvoza na avtocesto (ob Puhovi ulici), vendar v času, ko je na semaforju zanj gorela rdeča luč. V istem trenutku je po uvozu pripeljal 42-letni voznik osebnega avtomobila in trčil vanj. Hudo poškodovanega pešca so z reševalnim vozilom prepeljali v mariborski klinični center. Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, bodo policisti pešcu v tako imenovanem hitrem postopku izdali odločbo o prekršku.