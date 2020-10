Otroka po trčenju z voznico odpeljali v bolnišnico

V sredo nekaj minut po 11. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na lokalni cesti Tolmin – Dolje v kateri je bil telesno poškodovan otrok.



Prometnq nesreča se je zgodila na v desnem nepreglednem ovinku pod Kozlovim robom, kjer sta trčila mlajši kolesar in 52-letna voznica osebnega vozila, ki se je peljala iz Tolmina proti vasi Dolje v občini Tolmin. Malce naprej od kraja nezgode je bil tudi eden od otrokovih staršev in druga mlajša oseba s kolesom.



V prometni nesreči je bil otrok predvidoma lažje poškodovan in so mu zdravniško pomoč nudili v ZD Tolmin, nato pa so ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici, so sporočili iz novogoriške policijske uprave. Po nudeni zdravniški oskrbi je bil kasneje odpuščen v domačno nego.



O prometni nezgodi so policisti obveščali tudi Državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti PP Tolmin nadaljujejo z zbiranjem obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine nezgode in bodo po na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali ustrezen ukrep.