Otroka po padcu s skale odpeljal helikopter

Ob 9.58 se je na Veliki Planini pri padcu s skale poškodoval otrok. Gorski reševalci postaje GRS Kamnik so otroka oskrbeli na kraju. V UKC Ljubljana pa je poškodovanca s helikopterjem prepeljala posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP iz Brnika.



Ob 9.17 pa se je na pobočju planine Rešelj v občini Tolmin pri padcu poškodoval lovec. Poškodovanca so na kraju oskrbeli in prenesli do bližnje planjave gorski reševalci GRS Tolmin. V UKC Ljubljana pa ga je prepeljala s helikopterjem posadka helikopterja LPE skupaj z dežurno ekipo GRS Brnik.

