Otroka ostala brez očeta Sama (29)

Zgodilo se je v štorski tovarni Steel. FOTO: Dejan Javornik

Ni se vrnil domov

29

let je bil star nesrečni Samo Čokl.

To je bil res izreden dogodek, saj je sicer v podjetju vsaj sto bolj nevarnih točk.

Delo v železarni je lahko precej tvegan poklic, kar se je pokazalo že marsikdaj. Tako še pri številnih vedno živi spomin na tragično nesrečo v štorski jeklarni leta 1987, ko je 50 ton taline pljusnilo po delavcih, umrli so štirje. Ta teden pa je znova prevladala žalost med tamkaj zaposlenimi, saj je smrt iztrgala člana njihove delovne družine.»Počivaj v miru« ter »sožalje družini« sta bila najpogostejša odziva, s katerima so se pod tragično novico o smrti 29-letnegaiz Tajht pri Planini nad Sevnico njegovi bližnji poslavljali od sodelavca, bratranca, sošolca in prijatelja.Čokl se ni vrnil domov, kjer sta ga čakala njegova predšolska otroka, iz torkove popoldanske izmene. Prva poročila o nesreči v Štorah so navajala, da je »vlak na industrijskih tirih poškodoval delavca«. Bolj točne okoliščine je dan zatem predstavilas celjske policijske uprave, kjer so jih o tragični nesreči pri delu s smrtnim izidom obvestili v torek okoli 20. ure: »Zgodila se je pri odvozu odpadnega železa z deponije v jeklarno,« opisuje policija ter nadaljuje, da najverjetneje zato, ker so »varovala zaščitne košare za prevoz jekla zadela moškega, ta je umrl na kraju nesreče«. Okoliščine pa je policija po dogodku še preverila, navaja Trbulinova.Čokl se je na delo vozil iz okolice Planine nad Sevnico, kjer si je v vasici Tajhte ustvaril dom, s partnerico imata dva predšolska otroka. Vdova o tragediji ni vedela povedati kaj dosti, šok ob neznanski izgubi pa je bil velik.Krajani so dogodek opisali kot »katastrofo« oziroma »veliko nesrečo,« kot je za Slovenske novice povedal glavni direktor podjetja Štore Steel, pa je tragična nesreča močno pretresla tudi vse v podjetju. »Gre za nesrečen dogodek, ki ga v podjetju iskreno obžalujemo, in sočustvujemo z družino pokojnega, ki je bil naš dolgoletni sodelavec in je delovni proces zato zelo dobro poznal. Tragedija pa je še toliko večja, ker je bil oče dveh majhnih otrok,« nam pove Jurkošek.Direktor pojasnjuje, da se nesrečam v delovnem procesu žal ni mogoče povsem izogniti, četudi veliko pozornosti posvečajo varnosti pri delu in tako proizvodnjo kot razmere za delo nenehno posodabljajo. »Vsaka nova investicija je vezana tudi na večjo humanizacijo dela. A to je bil res izreden dogodek, saj je sicer v podjetju vsaj sto bolj nevarnih točk. Na naših transportnih poteh pa se je podobna nesreča s smrtnim izidom zgodila pred 20 leti,« nam še pove Jurkošek.