Včeraj ob 18.35 je posadka s helikopterjem SV z medicinsko ekipo na krovu poletela v Izolo in iz tamkajšnje bolnišnice prepeljala otroka v ljubljanski UKC. Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj pristanka, piše uprava za zaščito in reševanje.

