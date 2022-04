Včeraj ob 17.10 je posadka s helikopterjem SV z dežurno ekipo HNMP na krovu poletela v Kočevje, od koder je prepeljala poškodovanega otroka v UKC Ljubljana.

Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu poškodovanca, poroča uprava za zaščito in reševanje.