Marjana R. iz ene od vasi v Občini Kuzma na Goričkem, mati otroka z avtizmom, ki obiskuje Osnovno šolo (OŠ) IV v Murski Soboti, šolo za otroke s posebnimi potrebami, se je odločila v javnosti spregovoriti, saj se boji, da se nasilje, ki ga na avtobusu med vožnjo v šolo in domov doživlja njen otrok, ne bo nehalo. Pred časom so mu vrstniki iz šole na avtobusu s škarjami postrigli lase. Ko je nedavno domov prišel okrvavljen, je imela vsega dovolj. Dogajanje je prijavila policiji, saj so v urgentnem centru soboške bolnišnice našteli okoli 30 ran po njegovih rokah in stegnih! Ko je po zadnjem dog...