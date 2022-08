Otrok z vrvjo na veji skakal v vodo, a se je zlomila

Blejski policisti so včeraj obravnavali poškodbo otroka, ki je z vrvjo na veji skakal v vodo.

Veja se je zlomila, otrok pa si je pri tem poškodoval nogo, poroča PU Kranj.

Gorenjski operativno-komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah prejel: 12 obvestil o prometnih nesrečah z materialno škodo, od tega pet s telesnimi poškodbami; pet prijav o kršitvah predpisov o javnem redu in miru na javnem kraju ter o štirih v zasebnem prostoru; s področja kriminalitete prijavo sumov kaznivih dejanj tatvine in poškodovanja tuje stvari; zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so policisti zasegli eno vozilo.