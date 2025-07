Otrok z igrišča nenadoma zapeljal na lokalno cesto, mimo pripeljal mladoletnik

Včeraj nekaj po 18.30 so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo kolesarja in voznika mopeda v Dolenjih Selcah.

» Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je otrok z igrišča nenadoma zapeljal na lokalno cesto, po kateri je v tistem trenutku pripeljal mladoletni voznik mopeda. Po trčenju je otrok padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo,« so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti omenjene policijske uprave so sicer posredovali v 64 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 267 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri je umrl potnik v tovornem vozilu, prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.