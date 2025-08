Otrok z balvana skočil v Sočo, odpeljal ga je helikopter

V četrtek ob 17.35 so bili policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorca obveščeni, da se je na reki Soči blizu naselja Trnovo ob Soči telesno poškodovala mlajša oseba.

»Z zbiranjem obvestil smo ugotovili, da je bil otrok, državljan Nemčije, v skupini še petih potnikov, med katerimi so bili tudi njegovi starši, ki so se udeležili spusta po reki Soči z raftom v organizaciji lokalnega podjetja. Za krajši čas so udeleženci raftanja naredili premor in se ustavili, da bi se osvežili v Soči ter skakali z balvana. Kasneje je z balvana z višine nekaj metrov v Sočo skočil tudi otrok in se predvidoma lažje poškodoval, tožil je zaradi bolečin v predelu hrbtenice,« so nesrečo opisali na PU Nova Gorica.

Kasneje so ga oskrbeli tolminski reševalci nujne medicinske pomoči, nato pa so ga prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in ga preventivno prepeljali na nadaljnji pregled v ljubljanski klinični center. Bovški policisti so glede na dosedanje ugotovitve tujo krivdo za nesrečo izključili.