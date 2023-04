Otrok z avtom povozil drugega otroka

Neprevidnost med otroško igro oziroma odraslih, ki niso poskrbeli za varnost, je minuli konec tedna botrovala nesreči, ki se je končala s poškodbo otroka, so poročali s Policijske uprave Novo mesto.

Metliški policisti so bili namreč v soboto okoli 19.30 obveščeni o nesreči na dvorišču stanovanjskega objekta v naselju Rosalnice. »Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov in kriminalistov naj bi bil v parkiranem vozilu otrok in vozilo spravil v pogon, ob premiku je avtomobil trčil v otroka, ki je bil pred vozilom,« je okoliščine nesreče pojasnila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto.

Otrok je avto spravil v pogon, ta je ob premiku trčil v otroka, ki je bil pred vozilom.

Ni v smrtni nevarnosti

Po njenih besedah so na pomoč prihiteli reševalci in poškodovanega otroka oskrbeli ter odpeljali v bolnišnico. Po prvih informacijah na srečo ni v smrtni nevarnosti. »Kriminalisti so opravili ogled in zasegli avtomobil. Nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti,« je še pojasnila Drenikova.