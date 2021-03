Otrok v nesreči huje poškodovan, policisti zoper mamo uvedli hitri postopek

V sredo ob 13.52 so policisti prejeli obvestilo o udeležbi otroka v prometni nesreči v Izoli. Ugotovili so, da je 12-letnik s skuterjem zapeljal na glavno cesto in pri tem izsilil prednost 29-letnemu vozniku osebnega vozila. Otrok se je v nesreči huje poškodoval.



Zoper mater otroka bodo uvedli hitri postopek, so sporočili iz PU Koper.

