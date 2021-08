Otrok se je hudo poškodoval

V četrtek popoldan je 12-letni otrok kolesaril po pločniku, iz smeri Rošpoha v smeri Kamnice. Na Vrbanski cesti v Kamnici je zapeljal s pločnika, ob tem izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Maribor, so sporočili s PU Maribor.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: