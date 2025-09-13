PU MARIBOR

Otrok poškodovan v trčenju s skuterjem, policija išče priče

Pokličejo lahko na telefonsko številko 02 450 20 30, ali na anonimno telefonsko številko policije 080 1200, ali pa številko policije za komunikacijo v sili 113.
Fotografija: FOTO: Michael Derrer Fuchs Getty Images
FOTO: Michael Derrer Fuchs Getty Images

S. U.
13.09.2025 ob 13:08
13.09.2025 ob 13:14
S. U.
13.09.2025 ob 13:08
13.09.2025 ob 13:14

Policisti so v petek okoli 19.15 v Razlagovi ulici v Mariboru obravnavali prometno nesrečo z lahkimi poškodbami. Na pločniku sta bila v nesreči udeležena voznik skuterja in otrok pešec. Za razjasnitev okoliščin nesreče na Policijski upravi Maribor prosijo neznanega voznika in morebitne očividce, da se zglasijo na postaji prometne policije Maribor.

