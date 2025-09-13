Otrok poškodovan v trčenju s skuterjem, policija išče priče

Policisti so v petek okoli 19.15 v Razlagovi ulici v Mariboru obravnavali prometno nesrečo z lahkimi poškodbami. Na pločniku sta bila v nesreči udeležena voznik skuterja in otrok pešec. Za razjasnitev okoliščin nesreče na Policijski upravi Maribor prosijo neznanega voznika in morebitne očividce, da se zglasijo na postaji prometne policije Maribor.

Pokličejo lahko na telefonsko številko 02 450 20 30, ali na anonimno telefonsko številko policije 080 1200, ali pa številko policije za komunikacijo v sili 113.