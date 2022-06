Otrok plezal po strehi delavnice in padel vanjo

Ob 16.34 so v Latkovi vasi v občini Prebold na pomoč poklicali gasilce PGD Prebold-Dolenja vas-Marija reka. S tehničnim posegom so rešili otroka, ki je plezal po strehi delavnice in padel vanjo. Ponesrečencu so nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Celje in Žalec, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.