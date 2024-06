Otrok padel v Bistriškem vintgarju, borijo se za njegovo življenje

Okoli 14. ure so bili policisti PU Maribor obveščeni o dogodku na območju Slovenske Bistrice, kjer se je otrok huje poškodoval ob padcu.

Obveščeni sta bili dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Trenutno še preverjajo okoliščine, ki so privedle do dogodka, opravljen bo tudi ogled kraja, zato več informacij sledi.

Kot poroča portal Večer, se je otrok poškodoval v Bistriškem vintgarju, njegovo stanje pa je kritično. Poročajo, da so malčka s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljansko bolnišnico.