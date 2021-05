Otrok nenadoma stopil na vozišče, hudo je poškodovan

V četrtek okoli 9. ure se je na območju Cerknice zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška.



Po do zdaj znanih podatkih se je nesreča zgodila, ker je otrok nenadoma stopil na vozišče.



Huje se je poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo, pišejo v poročilu PU Ljubljana.



Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: