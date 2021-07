Otrok na kolesu prevozil znak stop in trčil v avto

V četrtek ob 19. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči. Otrok je peljal s kolesom po klancu navzdol po Šolski ulici proti križišču s Slovensko cesto, kjer je s prometnim znakom stop in prekinjeno široko prečno črto označena prednostna cesta. PU Nova Gorica poroča (nelektorirano): »V omenjenem križišču je zapeljal naravnost in pri tem ni pustil mimo vseh vozil, ki so vozila po prednostni (glavni) cesti. Takrat je z njegove leve strani (iz Idrije) pravilno pripeljala voznica osebnega avtomobila, ki je vozila naravnost v smeri naselja Travnik in mlajšega kolesarja zadela s prednjim delom vozila. Po trčenju se je voznica takoj ustavila ob desnem robu vozišča, otroku so na kraju pomoč nudili bližnji občani. Zatem so na kraj poleg policistov PP Idrija in PPP Nova Gorica posredovali tudi gasilci PGD Idrija in reševalci NMP ZD Idrija, ki so mlajšemu kolesarju nudili prvo pomoč.«



V ljubljanskem kliničnem centru so ugotovili, da je otrok lažje poškodovan. Policisti postaje PP Nova Gorica bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali ustrezen ukrep.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: