Otrok je huje poškodovan

V ponedeljek se je na območju Pohorja, v okolici Oplotnice, med vožnjo s kolesom huje poškodoval otrok, ki je zapeljal z vozišča in padel, poroča PU Maribor.

Mariborski OKC je med 5. uro v ponedeljek in 5. uro v torek prejel 220 klicev, od tega 88 interventnih, ko je bilo potrebno posredovanje policije. V tem času so obravnavali tudi primer nedovoljenega prehoda čez državno mejo. Poleg tega pa tudi: 10 kaznivih dejanj, 14 prometnih nesreč I. kategorije, dve II. kategorije, eno III. kategorije, štiri prijave kršitev javnega reda in miru (tri na javnih krajih in eno v zasebnih prostorih), dvema kršiteljema sta bili zaseženi vozili in 13 povoženj divjadi.