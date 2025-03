Otrok čez prehod za pešce pri rdeči luči. Ni se dobro končalo

Jeseniški policisti so v sredo okoli 8. ure obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen otrok, ki je prečkal prehod za pešce pri rdeči luči na semaforju.

Lahke telesne poškodbe

Takrat je med njim in voznico avtomobila prišlo do trčenja. Pri tem je bil otrok lahko telesno poškodovan. S kraja je bil z reševalnim vozilom prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreče in vodijo postopek.