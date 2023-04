Otrok avto spravil v pogon in trčil v drugega otroka

Metliški policisti so bili 22. aprila okoli 19.30 obveščeni o nesreči na dvorišču stanovanjskega objekta v naselju Rosalnice.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov in kriminalistov naj bi se v parkiranem vozilu nahajal otrok, ki je vozilo spravil v pogon in ob premiku je avtomobil trčil v otroka, ki se je nahajal pred vozilom. Reševalci so poškodovanega otroka oskrbeli in odpeljali v bolnišnico in po prvih informacijah ni v smrtni nevarnosti.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 21. in 24. aprilom posredovali v 198 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 656 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in 24 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 37-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, goljufije, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav, požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

Kriminalisti so opravili ogled in zasegli avtomobil. Nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, sporočajo s PU Novo mesto.