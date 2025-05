Otroci na sedežih nezavarovani, 27-letnica policistov ni upoštevala. To je sledilo

Brežiški policisti so v soboto dopoldne v Krški vasi ustavili voznico osebnega avtomobila volkswagen golf. Med postopkom so ugotovili, da v vozilu prevaža več oseb, kot je dovoljeno, otroci pa na sedežih niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi.

27-letnica policistov ni upoštevala

Zaradi kršitev so ji izdali plačilni nalog in prepovedali nadaljnjo vožnjo. 27-letna kršiteljica prepovedi ni upoštevala in je nadaljevala vožnjo. Ponovno so jo ustavili v Brežicah, ji zasegli avtomobil, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.