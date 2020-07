Otroci med odvzemom štiri ure kričali, sodišče ne vidi nepravilnosti

V odmevni družinski zadevi začasnega odvzema treh otrok materi nadzor poslovanja in pritožbeni postopek v ravnanju in odločitvah sodišča nista pokazala nepravilnosti, je na novinarski povedala podpredsednica ljubljanskega okrožnega sodišča Mihela Mohorič. Poudarila je, da je sodišče ravnalo vsebinsko pravilno, časovno korektno in v korist otrok.



Dogodek je v javnosti sprožil številne kritične odzive, saj so nekateri mediji objavili posnetke, s katerih je ob odvzemu razvidno kričanje in upiranje otrok. Po njihovem poročanju je odvzem v prisotnosti socialnega izvršitelja, policistov in socialnih delavk trajal več ur. Izvršitelj je menda postopek celo želel prekiniti, a je sodnica v telefonskem klicu vztrajala, da izvršbo konča.



Dogajanje je sprožilo številne poizvedbe pristojnih institucij od pravosodnega ministrstva, varuha človekovih pravic in sodnega sveta z zahtevami o časovni dinamiki in nekaterih drugih vidikih obravnavanja primera. CSD jih redno obiskuje Po oceni Maroltove imajo pomembno vlogo v tovrstnih družinskih zadevah tudi izvedenci klinične psihologije. V konkretnem primeru je bil sklep o izvedencu po njenih navedbah izdan že leta 2018, a eden od staršev z njim ni želel sodelovati, zato je izvedenec zadevo vrnil sodišču.



Konkretne vsebine primera Mohoričeva in Maroltova nista želeli komentirati, saj zadeva še ni zaključena. Je pa Maroltova zagotovila, da je bilo stanje otrok takoj ob premestitvi k očetu preverjeno od sodišča. Po njenih informacijah naj bi bil na terenu tudi CSD, ki otroke preverja z napovedanimi in nenapovedanimi obiski.