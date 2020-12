Osumljenec več napadov na policiste na nasilnih protestih pred preiskovalnega sodnika

26-letnik osumljen več napadov na policiste

Poleg 26-letnika so policisti ovadili še 10 ljudi zaradi napadov na policiste

Policija je predstavila podrobnosti kriminalistične preiskave, v okviru katere so policisti in kriminalisti PU Ljubljana, ugotovili in kazensko ovadili več osumljencev kaznivih dejanj, ki so bila storjena na nasilni protestih 5. novembra 2020 v Ljubljani. Danes ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika, je povedal direktor PU Ljubljana 26-letnik je osumljen dveh kaznivih dejanj napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, kaznivega dejanja lahke poškodbe in kaznivega dejanja hude poškodbe. Po ugotovitvah policije je najprej od zadaj napadel enega policista in ga brcnil v hrbet, medtem ko je ta izvajal postopek z drugim kršiteljem. V drugem primeru pa je v policista vrgel steklenico. Oba policista sta bila lažje poškodovana. Nato je brcnil v stojalo in novinarja, ki je padel. Stojalo se je pri tem poškodovalo. Nato je pristopil do naslednjega novinarja in ga od zadaj udaril v hrbet, da je padel po stopnicah. Novinarja je pri tem lažje poškodoval. Napadel je tudi fotoreporterja, ga brcal po telesu, udarjal v glavo in huje poškodoval.našli tudi prepovedano drogo in pripomočke za njeno uživanje. Policisti so ga sicer že obravnavali zaradi nasilnih kaznivih dejanj.Predpisani kazni za kaznivi dejanji preprečitve uradnega dejanja in sodelovanja v skupini, ki uradni osebi prepreči uradno dejanje, sta od treh mesecev do dveh let zaporne kazni. Za napad na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, je zagrožena kazen od šestih mesecev do treh let zapora. Za kaznivo dejanje hujše poškodbe pa do petih let zapora.Na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je policija sicer podala tudi kazenske ovadbe proti štirim osebam, ki so osumljene kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja uradni osebi. Proti štirim osebam so podali ovadbo, ker so osumljene kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko ta upravlja naloge varnosti. Zoper dve osebi so podali ovadbo zaradi sodelovanja pri preprečitvi uradnega dejanja uradni osebi.Pri enem izmed osumljencev so policisti 4. decembra opravili hišno preiskavo. Proti temu bodo podali tudi kazensko ovadbo zaradi dejanj, ki naj bi jih storil kot vodja skupine. Ovadili ga bodo zaradi sodelovanja v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje, in kaznivega dejanja hujskanja k upiranju. V hišni preiskavi so policisti zasegli materialne dokaze, ki bodo dokaz v kazenskem postopku.Policisti so uvedli tudi 81 prekrškovnih postopkov po zakonu o nalezljivih boleznih. Proti 37 osebam so začeli prekrškovni postopek po zakonu o varstvu javnega reda in miru. Uvedli so osem prekrškovnih postopkov zaradi kršitve zakona o osebni izkaznici. Proti dvema prekrškarjema so uvedli postopka zaradi kršitve zakona o javnih zbiranjih. Začeli pa so tudi tri prekrškovne postopke zaradi uporabe pirotehnike na javnem shodu.Ves čas je potekala intenzivna kriminalistična preiskava. Med preiskavo so policisti zavarovali več kot 70 sledi, ki so jih našli na krajih kaznivih dejanj, in opravili razgovore z več kot 100 osebami, ki bi lahko imele koristne informacije. S 150 osebami so opravili razgovore, da bi pridobili fotografije in videoposnetke. Policisti so pregledali več kot 280 gigabajtov fotografij in posnetkov. V preiskavi sodeluje več kot 70 policistov.