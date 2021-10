Osumljenca poskusa uboja na begu od leta 2020, zdaj so ju prijeli

Slovenska policija je 18. oktobra 2021 uspešno zaključila iskanje moških, starih 25 in 43 let, oba sta državljana Hrvaške, ki sta bila na begu od leta 2020. Obdolžena sta poskusa uboja (115. členu KZ-1). Oba so iskali prek tiralice, odredbe za privedbo, mednarodne tiralice in evropskega naloga za prijetje in predajo, saj sta se skrivala in tako onemogočala izvršitev kazenskega postopka.

Policija razkriva, da je bila vzpostavljena neposredna komunikacija tako med kriminalisti slovenske in italijanske enote za ciljno iskanje oseb, t. i. enote FAST (Fugitive Active Search Team) kot tudi s podobnimi enotami iz Hrvaške in Madžarske, ki so sočasno izvajale operativne aktivnosti za izsleditev in prijetje ubežnikov: »Ubežnika sta bila izredno mobilna in sta menjala lokacije bivanja v različnih državah znotraj EU ter se predstavljala za drugi osebi.

Iskani osebi sta osumljeni tudi kaznivega dejanja poskusa uboja osebe v Rimu v avgustu 2021, eden izmed ubežnikov pa še kaznivega dejanja poskusa uboja osebe v Zagrebu v januarju 2021. Enota FAST Madžarske je 18. oktobra 2021 locirala oba ubežnika v mestu Gyor na Madžarskem in ju prijela. V roku treh dni bosta privedena k preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča na Madžarskem, kjer bo potekalo odločanje o predaji oseb Sloveniji na podlagi izdanega evropskega naloga za prijetje in predajo.

Kaj je enota FAST

Enota FAST Slovenije sledi ciljem mreže ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams), in sicer, da se z ENFAST okrepi varnost v Evropski uniji tako, da se izboljša učinkovitost pri lociranju in prijetju storilcev, ki jih išče mednarodna skupnost, ter da je to mreža policistov, ki lahko nemudoma ukrepa, poišče pobegle osebe in jim odvzame prostost.