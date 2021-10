Razbijača razgrajala še v policijski marici

V nedeljo zgodaj zjutraj je nekdo policijo obvestil, da sta dva moška v središču mesta razbila steklena vrata na objektu. Iz notranjosti sta odtujila več prodajnih artiklov, nato pa zbežala. Povzročila sta za okoli 2000 evrov materialne škode. Policisti so moška, stara 32 in 24 let, kmalu prijeli. Med prevozom v prostore policijske postaje sta poškodovala še notranjost intervencijskega vozila policije in povzročila še za nekaj sto evrov škode.



Policisti bodo oba privedli pred preiskovalnega sodnika zaradi suma storitve velike tatvine in poškodovanja tuje stvari.

Komentarji: