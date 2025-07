Osumljena se je nedavno preselila k žrtvi

Po torkovi nasilni smrti 53-letnika v Lovrencu na Pohorju je preiskovalna sodnica za osumljeno žensko odredila pripor, so včeraj potrdili na mariborski policijski upravi.

Pisali smo že, je okoli 22. ure življenje izgubil 53-letni Rihard Žvikart, preiskovalci pa so dejanja osumili 45-letno Pahrijo Rama. »Zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je izvršila kaznivo dejanje uboja, so ji policisti odvzeli prostost in odredili pridržanje,« je potrdil vodja sektorja kriminalistične policije PU Maribor Stanko Vidovič.

Zgodilo se je v pritličju.

»Na podlagi zbranih obvestil, opravljenega ogleda kraja kaznivega dejanja, zbranih in zavarovanih sledi, izsledkov obdukcije ter zavarovanih elektronskih naprav je bilo ugotovljeno, da se je osumljena nedavno priselila k pokojnemu na njegov naslov bivanja. 22. julija naj bi med njima prišlo do spora v povezavi z njunim bivanjem, pri čemer je osumljena z ostrim predmetom moškemu prizadejala več poškodb, zaradi katerih je na kraju umrl,« je potrdil naše podatke. V četrtek so jo s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Mariboru, ta je zoper njo odredila pripor.

Vidovič je še pojasnil, da je bila tudi osumljenka v dogodku poškodovana. »Način nastanka poškodbe je še stvar preiskave.«

Policisti doslej ženske še niso obravnavali ne za kaznivo dejanje ne za prekrške. Lani so jo obravnavali kot oškodovanko kaznivega dejanja na območju PU Ljubljana.