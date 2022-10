Ostala brez pijače in brez denarja

V ponedeljek ob 23.43 je v Kopru natakarica prijavila, da nanjo kriči ženska in ji grozi. V policijskem poročilu PU Koper pišejo, da ji v lokalu ni hotela postreči pijače, ker da je bila vidno pod vplivom alkohola. Policisti so izsledili 40-letno kršiteljico in ji izdali plačilni nalog.

Dobro uro kasneje so policisti ponovno prejeli prijavo iz Kopra. Pri zgradbi naj bi stala ženska pod vplivom alkohola, kričala, stanovalcem pa zvonila. »Policisti so ponovno našli 40-letnico, ki se je v postopku pričela upirati. Tokrat so ji odredili pridržanje. Ker je imela s seboj psa, je ponj prišla predstavnica zavetišča, ta pa je za žival poskrbela.«