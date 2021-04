Ostal je brez konoplje in smole

Policisti so se predvčerajšnjim z odredbo za hišno preiskavo v rokah nenapovedano oglasili pri 44-letniku z območja Trbovelj.



»Med preiskavo je bil odkrit prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje, v katerem je bilo 25 rastlin višine približno dva metra. Zasegli so okoli 150 gramov posušene rastline ter več brizg s snovjo, za katero se sumi, da je konopljina smola, več zvitih cigaret s prepovedano konopljo ter opremo za gojenje prepovedane droge,« je povedala Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana.



Osumljenca so ovadili tožilstvu zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.

