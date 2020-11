Policistom je prišlo na uho, da se 44-letni Ljubljančan ukvarja z drogo, in z odredbo za hišno preiskavo so predvčerajšnjim potrkali na njegova vrata. Našli in zasegli so okoli štiri kilograme prepovedane konoplje, okoli 200 gramov kokaina, gotovino in pripomočke za prodajo droge, kot so vrečke, folije, tehtnice in drugo. Prijeli so ga, o njegovi nadaljnji usodi pa bo odločil preiskovalni sodnik.

Odkrili laboratorij

Tudi policisti Policijske postaje Lenart v Slovenskih goricah so v torek opravili hišno preiskavo stanovanja in drugih prostorov pri 36-letnem osumljencu na območju Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Med preiskavo so našli in mu zasegli derivat prepovedane konoplje, nekaj posušene konoplje in laboratorij za gojenje prepovedane konoplje, z vso opremo za gojenje in 30 svežimi majhnimi rastlinami konoplje. Ovadili ga bodo.