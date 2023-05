Ostal brez nekaj tisočakov: neznanca zamotila lastnika hiše in ga okradla

Kljub nenehnim opozorilom o predrznežih, ki pod pretvezo prihajajo na domove nič hudega slutečih oškodovancev in jih zamotijo s pogovorom, medtem ko jih njihovi pajdaši okradejo, so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev. V četrtek so ljubljansko policijsko upravo znova obvestili o tovrstni drzni tatvini: tokrat se je zgodila v okolici Polhovega Gradca.

Nepridiprav je visok okoli 170 cm, močnejše postave, oblečen v temnejša oblačila, nosil je črno kapo s ščitnikom in kirurško masko.

Za zdaj neznani storilec je na domu v dopoldanskih urah zamotil oškodovanca s pogovorom o telekomunikacijskih storitvah. Njegov sostorilec je medtem iz hiše ukradel denar in lastnika oškodoval za nekaj tisoč evrov. Odpeljala sta se z avtom bele barve. Policisti ju iščejo; eden je visok okoli 170 cm, močnejše postave, oblečen v temnejša oblačila, nosil je črno kapo s ščitnikom in kirurško masko.

Policisti še zbirajo obvestila o okoliščinah kaznivega dejanja, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Opozarjajo, da so žrtve predvsem starejši občani. Storilci jih zamotijo s pogovorom, češ da so serviserji, kupci starega železa, da prihajajo iz elektroslužbe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov in podobno, ter jih tako zvabijo iz ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. To izkoristijo drugi storilci in ukradejo predvsem denar in nakit.

Policisti so v bližini prijeli 46-letnega vlomilca. FOTO: Oste Bakal

Žrtev dolgoprstneža so bili tudi lastniki stanovanjske hiše v Velenju. Predrznež je med njihovo krajšo odsotnostjo vlomil, hišo preiskal ter ukradel manjšo vsoto gotovine. Policisti so na podlagi zbranih obvestil v bližini prijeli 46-letnega domačina, ki je ustrezal opisu storilca, ter ga pridržali. Ugotovili so, da je imel pri sebi večjo vsoto gotovine; zasegli so mu jo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje izvora zaseženega denarja, so sporočili s celjske policijske uprave.

Vlomljeno je bilo tudi v stanovanjsko hišo v Celju; iz nje so izginili varnostna kamera in dokumenti.