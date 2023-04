Ostal brez dveh starosodobnikov, znamke BMW in NSU

Kot sporočajo s PU Celje je v Vinski Gori včeraj neznani storilec vlomil v objekt ob stanovanjski hiši in ukradel dva starodobnika in sicer motorno kolo znamke BMW R 25, letnik okoli 1950, temno modre barve in motorno kolo znamke NSU 175, letnik okoli 1960, črne barve.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so včeraj sicer prejeli 231 klicev občanov. 80 klicev je bilo interventnih. 27 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, trije s področja mejnih zadev in tujcev, 36 s področja prometne varnosti in 9 s področja javnega reda in miru.