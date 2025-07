Avgusta se bo začel sodni proces proti 20-letnemu Vetrimu Gashiju, kolovodji izsiljevanja osnovnošolca iz Maribora, ki so mu z grožnjami vzeli kar 62 tisoč evrov. Na kazensko odgovornost so poklicali tudi njegovega 17-letnega rojaka. Pol leta zatem, ko so v izjemno obsežni in predvsem občutljivi policijski in kriminalistični preiskavi na rokah 20-letnega Vetrima Gashija, državljana Kosova, in njegovega 17-letnega rojaka zažvenketale lisice, je primer odmevnega izsiljevanja osnovnošolca iz štajerske prestolnice postal pravnomočen. Žrtev naj bi bil devetošolec, ki si sprva niti staršem ni upal...