Osmerica je hotela zaslužiti s tujci

V 24 urah so policisti ljubljanske, novomeške in koprske policijske uprave prijeli krepko čez 100 ilegalnih prebežnikov.

V zadnjih dveh mesecih so policisti na območju Slovenije opazili strmo rast nezakonitih prehodov državne meje. Podatki kažejo, da so v prvih sedmih mesecih obravnavali 7409 ilegalnih prehodov meje (1,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani), predvsem v zadnjih dveh mesecih pa se je število nezakonitih prehodov meje močno povečalo. Potem ko so maja našteli 907 primerov, jih je bilo junija 1781, julija pa je številka skočila na 2319.Tako so od torka od šestih zjutraj do iste ure včeraj policisti Policijske uprave Ljubljana med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Podskrajnika, Livolda, Kočevja in Ljubljane izsledili in prijeli 50 tujcev. Prijeli so tudi dva Slovenca in Ukrajinca, ki so prevažali tujce, z novomeške policijske uprave pa poročajo o prijetju petih tihotapcev ilegalnih migrantov.Ko so policisti ljubljanske policijske uprave v torek okoli sedmih zvečer v Podskrajniku ustavili tovorno vozilo renault master s slovenskimi registrskimi oznakami, so ugotovili, da sta 46-letni voznik in 50-letni sopotnik, oba slovenska državljana, v vozilu prevažala 42 tujcev (državljanov Afganistana, Pakistana, Indije in Nepala), ki so prej nezakonito prestopili državno mejo. Zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo ali ozemlje države so jima odvzeli prostost. V popoldanskem času pa so v Livoldu ustavili osebno vozilo mazda s poljskimi registrskimi oznakami. Avto je vozil 24-letni državljan Ukrajine, prevažal pa je tri Afganistance, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ukrajincu so odvzeli prostost.Policisti glede obeh kaznivih dejanj nadaljujejo zbiranje obvestil, osumljenci pa bodo privedeni k preiskovalnemu sodniku, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave in dodali, da postopki s tujci še potekajo.V noči na sredo so policisti v Črnomlju ustavili kombi z avstrijskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 44-letni državljan Ukrajine, v vozilu pa je bilo 48 tujcev. Kriminalisti so Ukrajincu, ki je v življenjsko ogrožujočih razmerah prevažal tujce, odvzeli prostost in mu zasegli kombi. 28 Pakistancev in 20 državljanov Bangladeša so prepeljali na policijsko postajo.V Podturnu pri Dolenjskih Toplicah so okrog desetih zvečer ustavili kombi s slovenskimi registrskimi oznakami in ugotovili, da sta 36-letni voznik in 24-letni potnik (oba državljana Slovenije) prav tako v nehumanih razmerah prevažala Pakistance. Osumljencema so odvzeli prostost in ju pridržali.Okoli 17.30 pa so na območju Gornje Težke Vode ustavili osebna avtomobila audi in fiat z italijanskimi registrskimi oznakami, ki sta ju vozila 29-letni državljan Afganistana in 44-letni Kubanec. Prevažala sta devet ilegalnih prebežnikov iz Afganistana. Tihotapcema so odvzeli prostost in ju pridržali ter jima zasegli vozili. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s tujci še potekajo.Na območju koprske policijske uprave so v tem času obravnavali 18 ilegalnih migrantov: na območju PP Kozina 14 državljanov Afganistana in tri Turke, na območju PP Koper pa enega Bangladeševca. Italijanski varnostni organi so nam vrnili tri Pakistance.