Oškodovanec po besedah priče neiskren

Nenavaden primer

Priča je dejala, da so Aleksandru Arhu posodili tudi 86.000 evrov, a denarja ni vračal.

Denar naj bi obtožena poskušala izterjati z grožnjami in fizično silo. FOTO: Getty Images

V osrednji gorenjski sodni palači se je nadaljevalo sojenje bratomain. Obtožnica dvojčkoma očita, da sta izsiljevala gorenjskega podjetnika. Brata Plava izsiljevanje odločno zanikata.Primer je dokaj nenavaden tudi zato, ker je v predkazenskem postopku domnevno izsiljevani Aleksander Arh govoril drugače kot na glavni obravnavi, ko je pripovedoval o tem, da izsiljevanja pravzaprav ni bilo. Zanikal je, da naj bi brata poskušala dolg – ta je znašal nekaj deset tisoč evrov – izterjati z grožnjami in fizično silo.Ta teden bi moral v sodni dvorani ponovno pričati Aleksander Arh, vendar ga na zaslišanje ni bilo. Prav tako smo zaman pričakovali njegovo mamo, ki so jo policisti že drugič v zadnjih tednih brez uspeha iskali na domačem naslovu.Je pa na prostor za priče stopila nekdanja poslovna partnerica Aleksandra Arha. Pripovedovala je o skupnem podjetju, ki so ga ustanovili za prodajo pohištva višjega cenovnega razreda. Ker posel ni šel, je skupaj s partnerjem izstopila iz podjetja. Dejala je tudi, da so Aleksandru Arhu posodili tudi 86.000 evrov, a denarja ni vračal. Ideja je bila, da bi uvažali pohištvo. »Aleksander je imel poznanstva v Italiji, pri dobaviteljih pohištva, skupaj smo bili tudi na sejmu. Ideja je bila, da nadaljujemo prodajo pohištva,« je dejala priča. Na vprašanje sodnice, kako je šel posel, je odgovorila z eno, zelo nazorno besedo: »Nikakor.« Spomnila se je tudi, da so stranke naročile pohištvo, naročenih kosov pa potem od nikoder ni bilo.Zdelo se je, da je to pričanje voda na mlin obrambe, kajti priča je med drugim dejala, da Aleksander Arh »deluje zaupanja vreden, je pa zelo neiskren«.Sojenje bratoma Plava se bo nadaljevalo novembra, ko bodo na sodišče znova vabili (domnevnega) oškodovanca in njegovo mamo.