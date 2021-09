Oškodovan za več kot 10.000 evrov

Lažne spletne strani

Bodite previdni, sploh če vam blago prek spleta ponujajo po neprimerno nižji ceni.

Brez več kot deset tisoč evrov je ostal Gorenjec, ki je prek spleta kupil avtomobil, je sporočil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj. Kriminalisti so po njegovih besedah namreč obravnavali prijavo suma goljufije pri nakupu vozila iz tujine prek spleta.»Kupec in domnevni prodajalec sta se za nakup dogovorila po telefonu, plačilo pa je bilo opravljeno prek spleta. Vozilo naj bi bilo pri trgovcu, vendar je oškodovanec pri dogovarjanju za prevzem ugotovil, da to ne drži. Vse kaže na goljufijo z lažnim prikazovanjem okoliščin. Žrtev je oškodovana za več kot deset tisoč evrov,« je pojasnil Kos in dodal, da kriminalisti o prijavi vodijo postopek.»Bodite previdni pri tovrstnih nakupih, sploh če vam blago prek spleta ponujajo po neprimerno nižji ceni od cene primerljivega blaga na trgu, če se plačilo za naročeno oziroma kupljeno blago izvršuje v tujino ali finančni transfer poteka po sistemu Western Union, kjer je mogoče skriti identiteto prejemnika denarja,« še opozarja Kos. Pa tudi, če je denimo zahtevano vnaprejšnje plačilo nekega odstotka ali delnega zneska, kot razlogi za to pa so običajno navedeni stroški transakcije, administracije in podobno. In seveda, če so okoliščine posla kakor koli drugače sumljive.Tipični primeri, o katerih so opozarjali tudi na spletnem portalu Varni na internetu, so prav mnoge lažne spletne strani z avtomobili in delovnimi stroji. V teh primerih »trgovci« po vzpostavitvi kontakta pošljejo pogodbo, ki določa, da je na račun v tujino treba nakazati znesek v celoti ali v določenem odstotku. A v resnici ga nakažete na bančni račun t. i. denarnih mul, ki sredstva takoj po prejemu dvignejo in po drugi poti pošljejo naprej, vi pa ostanete brez denarja in brez avtomobila, opozarjajo.Goljufi si v teh primerih lahko izposodijo fotografije in opise iz povsem legitimnih spletnih oglasnikov, z nizko ceno pa iščejo žrtve, ki bodo nasedle in nakazale denar. »Pomislite, 11.000 evrov za praktično novega passata je enostavno prelepo, da bi bilo res, zato ste pri takšnih super ponudbah vedno lahko prepričani, da nekaj stoji v ozadju,« dodajajo.