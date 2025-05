Osemletnika zaupala v varstvo budističnemu lami Rinpočeju, ta pa ga je zlorabil

Jimmyja Lopeza je v ZDA rodila komaj petnajstletna mama, privrženka budizma. Budističnega meniha Ronana Chatelliera, vodjo budistične kongregacije Dharmaling v Ljubljani, je prosila, naj kakšno leto skrbi zanj. In je. Pa ne le eno leto. Prvič naj bi ga zlorabil že med prvo seanso »polaganja rok«, ko je bil star osem let.

Jimmy ga je zato policiji prijavil že leta 2012, a je po hudih pritiskih lamovih sledilcev ovadbo umaknil in celo ovadil samega sebe zaradi krive ovadbe. Lama je takrat izjavil, da je bil njegov posvojenec zmanipuliran ter »očitno pijan in zadrogiran«, ko se mu je »glava zbistrila, pa je obtožbe umaknil«.

Dvomiš celo o svojih osnovnih potrebah, ker si bil naučen, da jih ignoriraš.

Zdaj na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka sojenje lami za kazniva dejanja spolne zlorabe zaradi obtožb Jimmyja, Katje Pančur – tik pred izidom je njena knjiga z naslovom Varna hiša groze, v kateri do podrobnosti opiše svojo izkušnjo spolne zlorabe s strani »očeta« – in še ene deklice, ki je bila stara 15 let, ko naj bi jo zlorabil. A je lama pred roko pravice pobegnil v rodno Francijo, od koder redno pošilja zdravstvena opravičila. Sodišče je pridobilo mnenje francoskega izvedenca, ki je potrdilo, da je sposoben poti, zato je izdalo evropski nalog za prijetje in predajo, 6. maja pa je policija zanj razpisala mednarodno tiralico.

Pod pretvezo duhovnosti

Žrtve spolnih zlorab zelo težko spregovorijo o svojih grozljivih izkušnjah, moški še težje kot ženske, zato smo neskončno hvaležni, da nam je Jimmy zaupal svojo plat zgodbe. »Njegova osnovna taktika je bila, da ti je dopovedoval, da gre za duhovno zdravljenje z rokami,« razlaga Jimmy o tem, kako so zlorabe potekale. »Kot otrok sem že od začetka vedel, da ni prav, ampak sčasoma postane to zate normalno. Možgani vklopijo zaščitni mehanizem, da bi te obvarovali pred resničnostjo,« pojasnjuje.

Svoje življenje in sebe je moral Jimmy Lopez postaviti na novo. FOTO: Osebni arhiv

»Čez najstniška leta sem imel trenutke razjasnitve, ko sem začel razumeti, da to, kar se dogaja, ni v redu. A šele pri 20 letih sem v celoti doumel težo tega, kar se mi je zgodilo. Takrat sem za leto dni zapustil Slovenijo in skrbel za bolno babico. Verjamem, da mi je prav to leto, ko sem bil daleč stran od njegovega vpliva, omogočilo, da sem se zbudil,« razkriva v intervjuju za Nedeljske novice, ki bodo izšle jutri.

Vsak instinkt je pokvarjen, pravi, vsak občutek do sebe je popačen. »Dvomiš celo o svojih osnovnih potrebah, ker si bil naučen, da jih ignoriraš. Občutek varnosti je tuj. Običajno, ko odrasteš, se tvoj notranji glas oblikuje iz glasu tvoje mame ali očeta. V mojem primeru je bil ta glas njegov. In to pomeni, da je bila tudi moja intuicija izkrivljena. Potrebno je resnično veliko časa, da to razbiješ,« nam je zaupal.