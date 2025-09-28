Osemletnik se je utapljal v Biotermah Mala Nedelja, v enem trenutku se ni več premikal

Lepa in prijetna nedelja, zadnja v mesecu septembru, ko so tudi prleški gozdovi bili polni gobarjev, še zadnji vinogradi na bližnjih hribčkih pa obiralcev letošnjega odličnega letnika grozdja, bi se lahko v osrčju Prlekije končala tragično. V turističnem biseru Biotermah Mala Nedelja je namreč danes skorajda prišlo do tragedije, saj se je v notranjem bazenu utapljal osemletni otrok. K sreči se je neljubi dogodek vseeno končal brez najhujšega.

Kot je potrdil direktor omenjenih pomurskih term, Igor Magdič, so kopalci in reševalci v enem trenutku v notranjem bazenu kompleksa opazili mladoletnika, ki se ni premikal. Dvignili so ga iz bazena, reševalci iz vode pa so takoj pričeli z oživljanjem in na kraj dogodka poklicali nujno medicinsko pomoč. »Fant je imel ob intervenciji ekipe nujne medicinske pomoči utrip in je dihal,« je dodal Magdič.

Tako se je očitno vse končalo kar srečno, čeprav so prve informacije nakazovale na najhujši razplet, a so reševalci iz vode, skupaj z zdravstvenim osebjem nujne medicinske pomoči, z odločnim posredovanjem uspeli otroku povrniti srčni utrip in ga prepeljati v bolnišnico.