Osebno vozilo zgorelo v celoti (FOTO)

Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje je poročala, da je danes, ob 13.09 v naselju Kokolajnščak, v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, zagorel osebni avtomobil. Požar, ki je avtomobil v celoti uničil, so pogasili gasilci iz PGD Stara Gora in PGD Sveti Jurij ob Ščavnici.

V požaru k sreči ni bilo poškodovanih oseb. O vzroku za požar in višini materialne škode policisti (še) niso poročali.