Ob 16.12 je na Partizanski cesti v Sežani osebno vozilo zbilo dve osebi. Gasilci ZGRS Sežana so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP Sežana pri oskrbi poškodovanih oseb in prenosu v reševalno vozilo.

Reševalci NMP Sežana in Postojna so osebi prepeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico, piše Uprava RS za zaščito in reševanje.