Oseba v lokalu je bila neodzivna, zato so prihiteli reševalci

V nedeljo ob 21.37 je v lokalu v Markovščini (občina Hrpelje - Kozina) omedlela oseba. Gasilci PGD Materija so ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev in jim pomagali pri nadaljnji oskrbi. Ekipa NMP iz Sežane jo je prepeljala na zdravljenje v izolsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.