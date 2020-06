Oseba ujeta v objemu pločevine

Danes ob 11.38 sta na regionalni cesti Sodražica–Nova vas v naselju Podklanec, občina Sodražica, trčili osebno in kombinirano vozilo s priklopnikom.



Gasilci PGD Ribnica in Cerknica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja vozil, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in s tehničnim posegom izvlekli eno osebo iz vozila.



Na kraju so dvema poškodovanima osebama nudili prvo pomoč, reševalci nujne medicinske pomoči iz Ribnice pa so ju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.



Zaradi nesreče je bila regionalna cesta zaprta, obvoz je bil urejen skozi Hrib–Loški Potok, poroča uprava za zaščito in reševanje.